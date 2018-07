Op zoek naar de roots van Thomas: "Als Geraint de Tour wint, is hij de grootste Welshe sportman ooit" Bart Fieremans

28 juli 2018

07u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tour De France 'He is Welsh, he is our boy.' Thomas Geraint zorgt in Wales voor een opstoot van vaderlandsliefde. Uw krant zocht zijn roots op: een verslag uit de buik van Cardiff, zwanger van een nieuwe wielerheld. 'Als Geraint de Tour wint, is hij de grootste Welshe sportman ooit.' En dat zegt wat in het land van Gareth Bale.

Wielerbar 'I want to ride my bike' is het trefpunt voor wielertoeristen in Cardiff, letterlijk een drive-in waarin je je fiets in de bar kan stallen. Hier klopt het hart des te heviger voor Geraint Thomas.

"Hij is een van ons, a local boy", zegt Jo Phillips, bestuurster van de Maindy Flyers, de jeugdclub waar Thomas als 9-jarige knaap met wielrennen begon. Tijdens de zeventiende rit, de dag van ons bezoek, houdt ze haar hand voor de mond, puur van de spanning. "Het voelt alsof we samen met Geraint de bergen oprijden. Hij is voor ons een fantastisch rolmodel, een echte Welshman, trots op zijn roots. Hij omarmt de Welshe gekkigheden."

