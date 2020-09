Op vraag van Mathieu van der Poel: onze man in de Tour legt bloemen op het graf van Raymond Poulidor Redactie

10 september 2020

17u09 16

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De langste dag in deze Tour stond in het teken van de vorig jaar overleden Raymond Poulidor. Zowat halverwege passeerde het peloton in Saint-Leonard-de-Noblat, een klein stadje in Haute-Vienne, waar ‘Poupou’ de laatste jaren van z'n leven doorbracht. Onze man ter plekke Stijn Vlaeminck sms’te vanmorgen met Mathieu van der Poel en die vroeg hem om bloemen neer te zetten bij het graf van zijn grootvader.

De grootvader van Van der Poel wordt vooral onthouden als een man van eenvoud. Een man van het volk. Poulidor slaagde er nooit in om de Tour de France te winnen. Hij werd drie keer tweede. Maar hij won wel 189 koersen, waaronder de Vuelta.

De Tour eert Poulidor:

A great tribute from the town of Saint-Léonard-de-Noblat for local great Raymond Poulidor.



La magnifique fresque de la Ville de Saint Léonard de Noblat pour rendre hommage à Raymond Poulidor. #TDF2020 pic.twitter.com/Gluunl3oGs Tour de France™(@ LeTour) link