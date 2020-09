Ook inwoners van Franse stad zijn fan van Wout van Aert: “Een groot kampioen” Redactie

03 september 2020

“Het is de derde keer dat de Tour de France in Alès passeert. Onze streek, de Cévennes, is gunstig voor de fiets”, geeft een trotse inwoner aan. “De Tour die passeert, dat zorgt altijd voor fantastische festiviteiten. Zeker als de zon zo schijnt”, lacht de volgende. In het dopje waren er vandaag veel Van Aert-fans, zo bleek.

“Wout van Aert is zeer sterk. Hij heeft veel indruk gemaakt tijdens deze Tour. Bij zijn sprintzege bleef hij maar op kop knallen”, klonk het.

“Wout van Aert is een persoon die misschien ooit wel kan meespelen voor de eindzege in de Tour met zijn ploeg. Want de Ronde van Frankrijk winnen, dat doe je als team.”

“Van Aert is een jonge renner. In de toekomst kan hij een kans maken om de Ronde van Frankrijk te winnen.”

“Van Aert zal nog winnen, daar ben ik zeker van. Voor is hij de beste. Hij is mijn idool. Hij is een kampioen.”

