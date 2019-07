Ook HLN supporterde mee voor de Tour in Brussel Redactie

Dit weekend ging de 106e editie van de Tour de France van start in Brussel. De Tourstart lokte 1 miljoen toeschouwers naar onze hoofdstad om hun favoriete renners aan te moedigen. HLN was erbij en hielp het publiek om hun boodschap over te brengen.