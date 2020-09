Ook dat nog: Jumbo-Visma krijgt nieuwe boete van 4000 Zwitserse frank DMM

19 september 2020

22u11

Bron: Belga 0 Tour de France Jumbo-Visma verloor niet alleen de Tour met Primoz Roglic, zaterdagavond kregen ze ook nog eens 4.000 Zwitserse frank (3.706,30 euro) boete wegens een inbreuk op de UCI-regels wat betreft het gebruik van de regenboogsymbolen

Zowel Tom Dumoulin, als Tony Martin, beiden oud-wereldkampioenen tegen de klok, kregen een boete van 2000 Zwitserse frank aangesmeerd wegens inbreuk op artikel 1.3.064.

Dat artikel gaat over het gebruik van de regenboogsymbolen op het tijdritpak. Het is niet helemaal duidelijk waar Jumbo-Visma in de fout gaat, want beide renners vertonen enkel de regenboogstrepen op de mouwen, maar de UCI past het reglement dus heel strikt toe.

Eerder werd Merijn Zeeman al uit koers gezet wegens intimidatie en belediging van een UCI-lid en kreeg hij een boete van 2000 Zwitserse frank en kreeg ook Wout van Aert al drie keer een boete.

