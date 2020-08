Ook Bahrain McLaren is pion kwijt: Valls verlaat Tour met gebroken dijbeen DMM

30 augustus 2020

08u42

Bron: Belga 0 Wielrennen Rafael Valls gaat niet meer van start in de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. De 33-jarige Spanjaard van Bahrain McLaren heeft in de openingsrit een dijbeenbreuk opgelopen, zo bevestigde zijn team deze nacht.

“Jammer genoeg moet Rafa Valls zich terugtrekken uit de Tour de France nadat hij zijn rechterdijbeen brak in de eerste rit van vandaag”, stelt de ploeg. Valls was betrokken bij de massale valpartij op 3 km van de streep op de Promenade des Anglais in Nice. De Spanjaard werd na de etappe overgebracht naar het ziekenhuis. Naast de breuk werden ook schaafwonden vastgesteld aan zijn rechterschouder, elleboog en knie.

Ook Lotto Soudal verloor door valpartijen al twee renners, Philippe Gilbert (gebroken knieschijf) en de John Degenkolb (buiten tijd na val).

