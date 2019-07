Ook Armstrong doet zijn gok: “I’m calling it, Kruijswijk gaat de Tour winnen” DMM

Bron: The Move 0 Tour de France Wie wint de Tour, dat is de vraag van één miljoen. Lance Armstrong denkt het antwoord te weten in zijn dagelijkse podcast. “Steven Kruijswijk gaat winnen.”

Elke dag fileert Lance Armstrong aan de zijde van voormalig meesterknecht George Hincapie in zijn podcast de gebeurtenissen in de Tour. In ‘The Move’ kwam zo ook Steven Kruijswijk ter sprake. De gastheer van dienst vroeg zich af waarom er zo weinig over de Nederlander gesproken wordt. “Ik denk dat hij gaat winnen”, kwam Armstrong daarop verrassend uit de hoek.

“I’m calling it. Kruijswijk wint de Tour. Hij staat derde op een vrij rustige manier. Hij heeft nog geen zotte dingen gedaan en dus is het een beetje stil rond hem, maar niet rond zijn ploeg. Jumbo-Visma controleert de wedstrijd op dit moment in de Tour”, aldus Armstrong. “Hij heeft inderdaad de ploeg ervoor”, viel George Hincapie zijn oude kopman bij . “Jumbo-Visma heeft de beste klimploeg in de wedstrijd. Volgens mij hadden ze het hier en daar anders moeten doen, maar ze staan er.”

Tejay van Garderen - opgegeven met een breuk in zijn hand - liet als centrale gast ook in zijn kaarten kijken wat betreft de kansen van Kruijswijk. Van Garderen reed bij de beloften van Rabobank nog aan de zijde van de Nederlander. “Hij is een puur talent. Bij de beloften fietste hij één jaar niet door blessures, het jaar daarna reed hij alles aan flarden. Hij is een beetje underrated in het huidige peloton. Een rustige renner, maar je kan hem moeilijk afmaken in de koers. HIj zal er staan in de derde week, daar ben ik zeker van”, aldus Van Garderen.