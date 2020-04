Onze wielerjournalist Merijn Casteleyn: “Alles moet wijken voor de Tour” Redactie

15 april 2020

"Het wordt een heel druk, maar hopelijk ook een heel mooi najaar", zegt onze wielerjournalist Merijn Casteleyn over de hertekende wielerkalender. De UCI maakte vandaag bekend dat de Tour de France van 29 augustus tot en met 20 september zal worden gereden én dat het ook de bedoeling is dat alle Monumenten nog te rijden.

“Alles moet wijken voor de Tour, want alles schuift op. De Fransen zijn van nature een beetje chauvinistisch en de organisator van de Tour is dat ook, maar het klopt wel dat de Tour voor de ploegen heel belangrijk is. Als je bijvoorbeeld de CCC-ploeg van Greg Van Avermaet ziet: het water staat hen aan de lippen. Voor hen is het doorgaan van de Tour voor levensbelang. En zo zijn er nog ploegen. Sommige sponsoren stappen in de koers voor die Tour en als die dan niet doorgaat, dan zou dat voor sommige ploegen weleens het einde kunnen betekenen. Daarom is het voor de wielersport ook wel begrijpelijk dat de Tour voorrang krijgt.”

Casteleyn beseft dat de situatie afhankelijk blijft van de ontwikkelingen van de coronacrisis. “Het risico blijft op dat vlak. Ik had het er een week geleden nog over met viroloog Marc Van Ranst. De oorspronkelijke datum was absoluut onmogelijk en met deze datum blijft het afwachten, want je weet niet hoe het zal evolueren. Je zal in Frankrijk immers niet alleen met Fransen of met Europeanen koersen, maar het is een circus van mensen van over de hele wereld. Dus je weet niet hoe de situatie op dat moment op bepaalde continenten zal zijn. Het blijft - volgens mij - dus nog altijd een beetje wishful thinking.”

