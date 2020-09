Exclusief voor abonnees Onze reporter proeft de ‘sfeer’ - of het gebrek daaraan - op de eerste Tourcol van het jaar: “Hallo? Waar is iedereen?” Bart Audoore in Frankrijk

02 september 2020

05u30 0 Tour De France De Tour in de bergen: dat is koersen door een mensenzee, je een weg banen langs lallend kermisvolk, geduwd worden door ­enthousiaste fans, schreeuwen om je moeder terwijl niemand het kan horen. Of neen, dat was vroeger. In 2020 is alles anders.

We merken het al aan de voet van ­Orcières-Merlette. Het is nog voor de middag, maar normaal hoort hier een file te staan. Nu rijden we vlot omhoog. Echt een raar gevoel, want u moet weten dat bergritten ook voor journalisten een uitdaging zijn.

