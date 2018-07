Onze man zag in het gewoel van bocht 7 hoe lelijk koers kan zijn: "Als Froome passeert, krijgt hij mijn bier naar zijn hoofd" Bart Audoore

20 juli 2018

09u49 0 Tour De France Een klap op de rug, oren die tuiten van zo veel boegeroep en een pak doordrenkt met water, bier en spuug. Chris Froome kreeg er serieus van langs op l'Alpe d'Huez. En niet alleen hij: de hele Sky-ploeg moest eraan geloven. Zo lelijk kan koers zijn.

Wie wil weten hoe Chris Froome een bergrit beleeft, kan dat beter met eigen ogen gaan bekijken, dachten wij, en dus laten we donderdagnamiddag de finish voor wat ze is om de koers tussen het publiek te volgen. We zoeken een plekje net voorbij bocht 7 van l'Alpe d'Huez, de beruchte Hollandse bocht waar onze noorderburen het al jaren voor het zeggen hebben. We hebben goed zicht op de oranje kolonie, maar staan zelf tussen een overwegend Frans publiek. Iets hoger, aan de overkant, heeft een groepje Britten een plek afgebakend met vlaggen. Mooi verdeeld, lijkt ons.

Met onze journalistenbadge trekken we al snel aandacht. Lucas, een kleine Fransman uit de Beaujolais, zal ons eens snel uitleggen hoe dat zit met Froome. "Die is gedopeerd", zegt hij. "Heel Sky is niet te vertrouwen. Twee renners uit dezelfde ploeg die de Tour kunnen winnen: dat is toch niet geloofwaardig?"

We schrikken van de stelligheid waarmee hij zijn mening verkondigt, maar we kunnen het niet anders zeggen dan het is: Lucas krijgt veel bijval. Omdat het nog even duurt voor de renners er zullen zijn, wandelen we de berg een stukje op. "Als Froome straks passeert, krijgt hij mijn bier naar zijn hoofd", horen we rechts aan de kant. De dader in spe blijkt Julien te heten en heeft een groen flesje Kronenbourg in de hand. Als we hem aanspreken met de vraag of hij echt zoiets zou doen, krabbelt hij terug. "Mais non!" De man blijkt dronken.

Helaas gebeurt het wel. Wanneer de bus van Sky passeert, wordt die vol onder vuur genomen. De bestuurder heeft de fout gemaakt om zijn raampje open te laten en we zien minstens drie drankjes naar binnen verdwijnen. Niet alleen water, lijkt het. Het groepje Britten ziet het met lede ogen aan. Ze zijn met tien, komen uit Surrey bij Londen en zijn op fietsvakantie. "Ze moeten niet weten van Froome", zegt Barry, terwijl hij met zijn arm een breed gebaar maakt. "En ik denk niet dat dat nog gaat veranderen. Zelf zijn we vooral fan van Geraint Thomas. Hij is toch meer een echte Brit. Froome is een halve Keniaan."

Vive le Tour

Om onze exit poll meer waarde te geven, gaan we nog even door met onze enquête. Guillaume uit Élancourt bij Parijs is ook tegen Froome. Hij vindt het gewoon een saaie coureur. "Er gebeurt al jaren niks meer in de koers", zucht hij. "Zijn ploeg is veel te dominant. Precies US Postal."

Guy, een nordist die drie weken lang de Tour achterna reist, is milder. "Froome? Un mec convivial", zegt hij. Guy is zelf ook van het gezellige type. Buikje over de broeksriem, wijntje in de hand, glimlach om de lippen. Wat Froome zo sympathiek maakt? "Hij doet zijn best om een woordje Frans te spreken. 'Vive le Tour', zegt hij altijd."

Plots komt een 'fan' toegelopen op Froome en geeft hem een slag - geen schouderklopje - op de rug.

Het is de enige positieve Franstalige stem die we te horen krijgen. In het Nederlandse kamp zijn ze ook anti-Froome, maar dat heeft een andere reden. Het is minder persoonlijk. "Wij zijn gewoon pro Dumoulin", zeggen Michael en Jacob uit Nunspeet. Dat Kruijswijk vandaag op kop rijdt, is een extra reden om tegen Sky te supporteren. "Misschien gaan ze dan trager rijden."

Wanneer de kopman van LottoNL-Jumbo de bocht omrijdt, ontploft de oranje kudde. Rookbommen zorgen voor een voetbalsfeer. Geen minuut later verandert het gejuich in gejoel. Bernal ment de achtervolgende groep, voor Thomas en Froome. Van links en rechts wordt met drank gegooid, enkel water, denken we, maar te hard om vriendelijk bedoeld te zijn. De jonge Colombiaan krijgt de volle laag, zijn twee kopmannen zitten beschermd achter zijn rug.

Tot het treintje de Franse supporters passeert. Vlak voor ons krijgt Froome een beker bier in de zij. Een man zet de achtervolging in en spuwt. Geen idee of het raak is. Jazeker, er zijn ook mensen die de Sky-renners toejuichen, maar zij zijn in de minderheid. Op een klein tv-scherm zien we hoe Froome even later een slag op de rug krijgt. We hopen dat de man vandaag zijn teen stoot tegen een tafelpoot. En dat het goed zeer doet. Maar dat zeggen we niet luidop.

Kwiatkowski's glimlach

Wat ons nog het meest verbaast, is dat de haat niet enkel tegen Froome gericht is. Heel Sky is de vijand. We hebben medelijden met de arme Jonathan Castroviejo. De Spanjaard heeft zich leeg gereden in dienst van zijn kopmannen en ligt al 16 minuten achterop. Hij kruipt omhoog en kijkt met doffe ogen naar links en rechts, elke andere renner zou nu een duwtje krijgen, maar hij wordt verweten voor het vuil van de straat. Het meest trieste moment van de namiddag.

Een paar minuten later passeert ook Michal Kwiatkowski. De Pool krijgt dezelfde behandeling, maar ondergaat die op een andere manier. Hij glimlacht. Alsof hij wil tonen dat het boegeroep geen effect op hem heeft. De mensen die we onderweg naar boven aanspreken, bevestigen wat wij gezien hebben. L'Alpe d'Huez is geen pretje als je een shirt van Sky draagt.

En dan mogen ze nog van geluk spreken dat er niet heel veel volk op de bergflank staat. Uiteraard zijn ze weer met vele tienduizenden, maar dit is niet de grote overrompeling. Het record van 2004, toen (afhankelijk van de schatting) tussen 500.000 en 1 miljoen mensen de Alp hadden ingenomen, wordt zelfs van ver niet benaderd. Elie uit Annecy weet hoe dat komt. "De mensen zijn een beetje sportmoe na het WK", zegt de krullenbol. "Ze zijn niet zo geïnteresseerd in de Tour als anders."

Nou moe, Chris Froome zou 'les Bleus' dus nog dankbaar moeten zijn ook?