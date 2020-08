Onze man ter plekke bij ‘le Grand Départ’ in Nice: “De Tour de France staat boven alle regels” Redactie

De eerste coronagevallen in de Tour de France zijn boven water gekomen. Twee personeelsleden van Lotto-Soudal en hun kamergenoten zijn naar huis gestuurd nadat ze “niet-negatieve” testen aflegden. Onze man ter plekke Stijn Vlaeminck geeft een stand van zaken. “Je merkt aan alles dat de situatie precair is. En dat beseft de Tourorganisatie ook.”

Nice is momenteel een zone die het label ‘code rood’ opgeplakt krijgt. Wat betekent dat voor de Tour? “Dat maakt geen verschil”, aldus Stijn Vlaeminck. “Die ‘code rood’ is een beslissing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België. In Frankrijk gelden andere regels. Bovendien staat de Tour de France boven alle regels.”

