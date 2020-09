Onze man in Frankrijk hoopt op een ontploffing tijdens finale bovenaan vulkaan: “Verwacht vandaag Roglic en Pogacar” Redactie

11 september 2020

09u54 0

Gisteren lag er veel hoop bij de Belgen. Een typische etappe voor onze landgenoten om successen te halen. Maar met een veertiende plaats van Greg Van Avermaet als beste resultaat viel dat toch tegen. Waar waren de Belgen?

“Ik heb ook gezocht, maar ik heb ze niet gevonden. Ze waren verstoppertje aan het spelen”, zegt onze man in Frankrijk Stijn Vlaeminck. “Het was een typische etappe voor renners als een Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Thomas De Gendt... Af en toe wat hellingen, wat we ook kennen van de Vlaamse Ardennen. Koersen op het lijf geschreven van de Belgen, waar we normaal gezien heel goed in zijn. Maar ze waren er niet, ze waren weg. Misschien waren ze al een beetje moe.”

Onze man in Frankrijk twijfelt eraan of er nog veel kansen gaan komen voor de Belgen in deze Tour. “Je weet nooit, maar het wordt nog heel zwaar. De Alpen moeten er nog aankomen, die klimtijdrit... Ik denk niet dat we nog al te veel overwinningen van Belgen moeten verwachten. Maar goed, je weet nooit. De Gendt is onvoorspelbaar, Van Avermaet kan misschien nog wel iets forceren, en uiteraard Wout van Aert op de Champs-Élysées, daar kijken we nu al naar uit.”

Mathieu van der Poel zit momenteel in Italië voor de Tirreno-Adriatico, en vroeg aan Stijn om bloemen te gaan leggen op het graf van zijn grootvader Raymond ‘Poupou’ Poulidor. “Ik heb uiteraard gele bloemen gekozen. Hij heeft nooit de Tour gewonnen, maar wel 189 koersen. Hij wordt er geëerd. Het was een intens moment. Ik had gisterenavond nog contact met Mathieu, en hij zei ‘dit doet mij iets, bedankt’.”

Naar de orde van de dag dan. Een serieuze bergrit door het Centraal Massief. Onze man in Frankrijk verwacht veel van de Slovenen. “Het is een aankomst op een vulkaan, dus we hopen echt dat we een soort ontploffing krijgen. Maar dan wel van de renners. De klassementsrenners moeten het doen. Ik verwacht vandaag Roglic, de gele trui uiteraard, en ook Pogacar. Het is een typische rit waar die twee mannen goed uit de voeten kunnen. Maar Bernal, de kleine Colombiaan, mag geen tijd verliezen. Ik verwacht hem eerder zondag. Ik verwacht veel van hem. Er wordt niet veel over hem gesproken, maar hij wordt steeds beter. De klassementsrenners gaan vandaag, morgen en overmorgen kleur moeten bekennen.”

