Onze man in de Tour: "Winnaars geel en groen zijn gekend, strijd om bolletjestrui wordt spannend"

18 september 2020

Tour de France Nog drie etappes te gaan in deze Ronde van Frankrijk. "Het geel is voor Primoz Roglic, het groen voor Sam Bennett. In het bergklassement is het wel nog spannend", aldus Stijn Vlaeminck, onze man ter plekke, bij JOE. " En Wout van Aert? Die wil wereldkampioen worden."

Wout van Aert verblufte in deze Tour met zijn klimcapaciteiten. “Hij wil wereldkampioen worden. Dat heeft hij meermaals uitgesproken. Iets wat we niet gewoon zijn bij een Belg”, vertelde Vlaeminck vanochtend bij radiozender JOE.

Er staan nog drie ritten in de Tour op het menu: een relatief vlakke etappe, een klimtijdrit en de slotrit naar de Champs-Élysées. “Wout van Aert kan elke dag scoren, hij heeft gisteren nogmaals bewezen (Van Aert werd derde in de laatste Alpenrit, red.) dat hij in vorm is. Maar het valt af te wachten wat hij gaat doen, want hij wil ook schitteren op het WK.” Of zoals hij zelf zegt: “De grootste fout die een renner in vorm kan maken, is alles willen.” Prioriteiten stellen.

Liggen de winnaars van de truien vast? “Het geel plakt op de torso van Primoz Roglic. Dat gaat er niet meer af”, stelt Vlaeminck. “Voor Sagan wordt het een mission impossible om alsnog het groen te veroveren. Die trui is dit jaar voor Sam Bennett. In het bergklassement is het wél nog spannend. Het gaat tussen Richard Carapaz en Tadej Pogacar. Die laatste (die een achterstand van 2 punten heeft, red.) is volgens mij in het voordeel, want er zijn nog punten te verdienen in de klimtijdrit.”

