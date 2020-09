Onze man in de Tour weet dat Van Aert ook in derde week zijn duit in zakje zal moeten doen: “Want die 21-jarige adelaar vliegt” Redactie

15 september 2020

10u16 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na een deugddoende rustdag volgt Stijn Vlaeminck, onze man in de Tour, de tweede Alpenrit op de voet. Hoewel Wout van Aert op 27 september kopman is op het WK in Imola, is zijn rol in Frankrijk allerminst uitgespeeld. “Er gaat in deze laatste week nog héél veel geklommen worden”, vertelt Vlaeminck op JOE. “Ik kan me niet voorstellen dat hij nu plots tegen Roglic zou zeggen: ‘trek uw plan, ik ga het wat minder hard doen’. Dat gaat niet. Jumbo-Visma wil nu echt wel geel in Parijs. En ze zullen er voor moeten knokken ook.” Want Vlaeminck kijkt met grote ogen naar Pogačar (die andere Sloveen staat op veertig seconden van de leider, red.). “Ineens komt die 21-jarige adelaar. Hij vliegt op die bergen. Hij zal Roglic nog serieus het vuur aan de schenen leggen. Ik hoop dat Pogačar het vandaag nog spannender maakt.”

Lees ook:

Wout van Aert ziet geen Tourwinnaar in zichzelf: “Ik wil me niet omscholen tot een renner die een grote ronde kan winnen” (+)

WIN. Quiz mee via onze Instagrampagina en maak kans op unieke prijzen tijdens de laatste week van de Tour

Tom Boonen: “Kopgroep zal uit elkaar gereden worden op laatste col”

Meer over Alpenrit

Frankrijk

Imola

Instagrampagina

JOE

Jumbo

Parijs

Pogačar