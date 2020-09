Onze man in de Tour vreest opnieuw mensenmassa, zonder social distancing, op slotklim: “Ze konden deze col perfect afsluiten”

Tour de France

Onze man in de Tour Stijn Vlaeminck staat vandaag op de

“Ik was benieuwd of de beelden van gisteren het publiek had afgeschrikt, maar dat blijkt helemaal niet het geval. Met duizenden kwamen ze deze ochtend naar boven. Terwijl ze deze col perfect konden afsluiten. Zowel de organisatie als de politie laat begaan.”

Col de Marie Blanque, de laatste beklimming in de tweede Pyreneeënrit. “Ik vrees dat we dezelfde taferelen als op de Peyresourde gaan zien", klonk het. Dat betekent: veel mensen, geen social distancing en niet iedereen met een mondmasker.