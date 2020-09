Onze man in de Tour voorspelt spektakel met waaiers (en hij ziet nog één Belg zich roeren in wat nog komen moet) Redactie

08 september 2020

Tour de France Na een welverdiende rustdag trekt het peloton zich opnieuw op gang in de Tour de France. Onze man in de Tour Stijn Vlaeminck zegt in zijn vooruitblik bij JOE dat hij vandaag spektakel met waaiers verwacht, maar hij houdt ook zijn hart vast voor de resultaten van de coronatests van gisteren.

Tussen 9 en 10 uur communiceert de ASO over de resultaten van de coronatests die maandagavond zijn afgenomen. Pro memorie: als twee renners of stafleden van dezelfde ploeg positief testen op Covid-19, wordt het hele team naar huis gestuurd. “Ik ben benieuwd hoeveel coronagevallen er gaan zijn, want het kan niet anders dan dat er positieve testen gaan zijn. Als je de Tourbubbel bekijkt, met die 650 mensen, dan weet je dat de kans ook statistisch bekeken groot is dat er één of twee of drie gevallen zullen bij zijn. Maar als ik denk aan de beelden van afgelopen weekend, waarbij strenge maatregelen werden aangekondigd... Ik wil maar zeggen: ik verblijf in hetzelfde hotel als Tour-ploegen Cofidis en UAE Team Emirates. Ik kwam toe en voor ik het wist stond ik samen met favoriet Tadej Pogacar in de lift. (...) Dus de relativiteit van die bubbel wordt steeds groter", aldus Vlaeminck, die er wel van uitgaat “dat de meeste ploegen zelf getest hebben”.

Maar hoe dan ook wordt er vandaag opnieuw gekoerst en de verwachtingen van Vlaeminck zijn torenhoog. “Ik verwacht een fantastische etappe. We zitten weer aan de kust, dus ik verwacht waaiers - er wordt gefietst van eiland naar eiland, een primeur in Frankrijk. En de wind is er. Als het peloton in stukken breekt, krijgen we sowieso spektakel, maar het wordt vandaag in elk geval belangrijk voor de klassementsrenners. De Tour gaan ze hier niet winnen, maar ze kunnen hem hier wel verliezen.”

Tot slot voorspelt Vlaeminck dat Wout van Aert de enige Belg is die zich nog zal tonen in Frankrijk. “Ik denk dat hij de enige is die nog iets zal kunnen forceren. Hier en daar zijn er wel nog mogelijkheden voor hem, wie weet zelfs vandaag. Hij focust in de eerste plaats op zijn rol als knecht, maar vorige week deed hij dat ook en won hij ook twee keer. Wat de andere Belgen betreft, is het afwachten. Jongens als Naesen en Van Avermaet zitten met hun hoofd al bij de Vlaamse klassiekers en het WK.”

