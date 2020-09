Onze man in de Tour voor rit 6: “Ik verwacht de klassementsrenners. En superknecht Wout Van Aert!” Redactie

03 september 2020

Tour de France Vandaag staat in de Tour de France de zesde rit op het menu. Opnieuw een pittige rit, weet Vandaag staat in de Tour de France de zesde rit op het menu. Opnieuw een pittige rit, weet onze man in de Tour Stijn Vlaeminck , maar hij verwacht dat Wout van Aert zich voor de derde dag op rij in de kijker zal rijden.

“Het is ongelofelijk", begint Vlaeminck andermaal met lof voor Wout van Aert. “Ik heb het gisteren al gezegd, dit is eigenlijk met geen woorden te beschrijven. ‘s Ochtends waren jullie zich nog druk aan het maken dat hij zijn kans moest krijgen. Hij krijgt één kans van zijn ploeg, één kans, en hij wint die rit ook meteen”, aldus Vlaeminck, die ook nog even verwees naar de speciale helm waarmee Van Aert naar de zege sprintte.

Julian Alaphilippe kende dan weer pech, hij speelde zijn gele trui kwijt omdat hij in de laatste 20 kilometer een bidon had aangenomen. “Zonde, maar regels zijn regels en dat zegt heel veel over de internationalisering van de Tour. Veel vroeger werd gezegd dat Franse renners voorrang kregen, dat andere veel sneller werden bestraft. Maar bevoorrading binnen de 20 kilometer van de streep, betekent 20 seconden straftijd. Jammer voor Deceuninck-Quick.Step, ook voor hun sociale media. Ze hadden er immers al een foto op gegooid met Julian Alaphilippe met de gele trui en Sam Bennett met de groene, maar die moest dus al snel terug offline.”

Ik verwacht de klassementsrenners met ook superknecht Wout van Aert en ik verwacht Roglic weer als winnaar. Tenzij Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar, de puntjes op de i wil zetten Stijn Vlaeminck

Vandaag wacht er opnieuw een pittige rit. “Er moet flink wat geklommen worden, met de laatste 30 kilometer naar omhoog met aankomst op de Mont Aigoual. Het wordt een heel moeilijke rit, zeker voor de niet geboren klimmers. Ik verwacht de klassementsrenners met ook superknecht Wout van Aert en ik verwacht Roglic weer als winnaar. Tenzij Egan Bernal, de winnaar van vorig jaar, de puntjes op de i wil zetten. Maar voorlopig ziet het er niet goed uit en verwacht ik opnieuw Jumbo Visma”, besluit hij.

