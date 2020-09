Onze man in de Tour verwacht dat Van Aert voluit gaat in cruciale tijdrit: “Het is vooral kwestie om op het vlakke deel te knallen” SVL/TLB

19 september 2020

13u51 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Tour de France Wat met Wout van Aert? En maakt Primoz Roglic zijn favorietenrol waar? Stijn Vlaeminck, onze man in de Tour, blikt vooruit naar de cruciale tijdrit in de Tour. “La Planche des Belles Filles is zwaar genoeg om voor verschillen te zorgen.”

Wout van Aert verkende de tijdrit eerder vandaag niet volledig. Maar dat betekent volgens Vlaeminck niet dat onze landgenoot niet voluit zal gaan. “Al was het wel opvallend. Zo'n 300 meter voor de top draaide hij af in z’n tricolore trui. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij niet voluit zal gaan. De head of performance van Jumbo-Visma (Mathieu Heijboer, red.) gaf ook al aan dat hij dat wél zal doen.

“Het zal vooral kwestie zijn om in die eerste, vlakke, dertig kilometer te knallen. Om dan met een marge van ongeveer veertig seconden op ploegmaat en geletruidrager Primoz Roglic aan die klim te gaan beginnen. En dan kan het zijn dat hij vandaag zal winnen. Roglic, de enige renner die de verkenning volledig deed, laat niets aan het toeval over.”

Volgens Vlaeminck is La Planche des Belles Filles alleszins zwaar genoeg om voor verschillen te zorgen. “Het is niet al te lang, zes kilometer aan een gemiddelde stijging van 8,5 procent, maar er zitten ook heel moeilijke stukken in. Op een bepaald moment volgt een muur van twintig procent. Als je net daar de man met de hamer tegenkomt...”

Lees ook:

Derde of zelfs vierde ritzege voor Van Aert? “Hij gaat voluit in de tijdrit, maar winnen wordt moeilijk”