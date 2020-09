Onze man in de Tour: “Van Avermaet had meer verwacht van het begin van deze Ronde van Frankrijk” Redactie

03 september 2020

De Kazach Alexey Lutsenko won de zesde etappe in de Tour de France. Greg Van Avermaet werd derde. “Als Greg in een absolute topconditie verkeert, dan kon hij wellicht een stukje langer mee. Ik denk dat hij meer had verwacht van het begin van deze Tour", klonk het bij onze man ter plekke Stijn Vlaeminck. En Wout van Aert? “Hij is de ongekroonde keizer van het peloton.”



