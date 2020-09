Onze man in de Tour Stijn Vlaeminck over mindere prestaties Sagan: “Hij heeft al te veel kansen gemist om dit nog toeval te noemen” Redactie

09 september 2020

11u45

Tour de France Elfde rit in de Tour vandaag. Gisteren pakte Sam Bennett de ritzege en de Ier nam ook het groen over van Peter Sagan (30). Vlaeminck legde tijdens zijn dagelijkse babbel met JOE uit waarom het volgens hem minder loopt voor de Slovaak én hij liet ook zijn licht schijnen over het gevaarlijke parcours van gisteren.

“Hij is gewoon niet goed genoeg meer”, aldus Vlaeminck over Peter Sagan. “Hij is meermaals wereldkampioen geworden en heeft al zeven groene truien gepakt. Maar ik denk dat zijn rijk over is. Je weet nooit met die kerel, dus het is belangrijk om met twee woorden te spreken. Hij kan ook plots gekke dingen beginnen te doen. Maar toch heeft hij al te veel kansen gemist om dit nog toeval te noemen. Ik weet ook niet of hij de koers nog honderd procent au sérieux neemt. Hij zal er wel nog voor trainen, maar niet meer zoals vijf of tien jaar geleden.”

Gevaarlijke wegen

Er was gisteren ook wel wat te doen over het parcours. Onder anderen Wout van Aert toonde zich zeer kritisch. “De meeste wegen worden opnieuw aangelegd als de Tour de France daar passeert. Dat toont ook hoe machtig de Tour wel is. Maar die tiende etappe, op Île de Ré, was aangekondigd als een gevaarlijke rit. En die voorspelling kwam ook uit”, aldus Vlaeminck.

“Eigenlijk was het schrijnend, verschrikkelijk dat de renners op die manier in gevaar worden gebracht. Er wordt heel veel betaald voor zo’n Touraankomst en in ruil willen de aankomstplaatsen dan wel hun schoonheid tonen - zoals gisteren op Île de Ré. Maar daar hebben de renners natuurlijk niet veel aan. In de meeste etappes doen ze echt wel hun best en zijn er meer mogelijkheden. Maar het is wel zo: wie betaalt, die krijgt wat hij wilt. Zo gaat dat, helaas.”

