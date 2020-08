Onze man in de Tour Stijn Vlaeminck: “Na alle pech gun je Lotto Soudal echt die ritzege” Redactie

31 augustus 2020

20u11 0 Tour de France Na een openingsweekend vol ellende kon er eindelijk weer een glimlach af bij Lotto Soudal. Caleb Ewan snelde in Sisteron voorbij Sam Bennett naar etappewinst. Onze man Stijn Vlaeminck zag hoe de zege de sfeer bij de ploeg verbeterde.

“Het is alsof donderwolken plaatsmaken voor een helderblauwe hemel. Als er één ploeg is die je de ritzege gunt, is het wel Lotto Soudal. Ze kenden al heel wat pech met het uitvallen van Gilbert en Degenkolb, dat scheelt toch een slok op de borrel. Gelukkig voor Lotto Soudal heeft Ewan vandaag zijn ding gedaan.”

Vandaag was het woord aan de sprinters, morgen staat de renners een pittige bergetappe te wachten. “Het is nog niet de allerzwaarste bergrit, maar op de slotklim van eerste categorie zullen de maskers van de klassementsrenners toch een eerste keer afvallen. Al zal Alaphilippe er natuurlijk alles aan doen om zijn leiderstrui te behouden.”



