Onze man in de Tour: “Ronde van Frankrijk rijdt in mijnenveld van rode zones” Redactie

29 augustus 2020

13u23

Bron: VTM Nieuws 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Tour de France Er heerst een nieuwe coronagolf in Frankrijk, maar toch kan de Tour doorgaan. “De Ronde van Frankrijk rijdt in mijnenveld van rode zones”, vertelt onze man ter plekke Stijn Vlaeminck in VTM Nieuws. “De Tour is een goed gesloten bubbel, maar één gaatje kan ervoor zorgen dat de Ronde van Frankrijk sneller afgelopen is.”

Bij Het Laatste Nieuws zit u op de eerste rij om alle actie in de Ronde van Frankrijk te volgen. Alles wat u moet weten, lezen én bekijken over de Ronde van Frankrijk 2020 vindt u HIER in ons Tourcenter ‘Vlaeminck in Frankrijk’.

Lees ook:

LIVE TOUR. De 107de Tour start in Nice, wie wint de openingsrit?