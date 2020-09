Onze man in de Tour: “Roglic verovert de gele trui, Pogacar de wielerharten” Redactie

17 september 2020

09u25

Tour de France Zonder ongelukken wint Primoz Roglic zijn eerste Tour de France. Zonder ongelukken wint Primoz Roglic zijn eerste Tour de France. Dat schrijft onze chef wielrennen Marc Ghyselinck . Stijn Vlaeminck, een van onze mannen ter plekke, is dezelfde mening toegedaan.

“De gele trui is inderdaad voor Roglic, maar Tadej Pogacar heeft wel de wielerharten veroverd. Wat hij gisteren deed, was fenomenaal”, aldus Vlaeminck bij JOE. Pogacar reed zichzelf helemaal in de vernieling op de Col de la Loze, uiteindelijk verloor hij 15 seconden op geletruidrager Roglic. Die laatste heeft nu een bonus van 57 tellen in het klassement. “Hij wordt de meer dan terechte winnaar. Zijn ploeg Jumbo-Visma heeft zich op en top voorbereid, met Roglic als rots in de branding. Je kan erop rekenen. Toen hij gisteren over de streep kwam, was hij niet zó kapot als Pogacar. Die was tot op het bot gegaan.”

En missen de renners het thuisfront niet? “Sommigen heel hard”, weet Vlaeminck. Zoals Greg Van Avermaet, die een videoboodschap richting zijn gezin stuurde.

