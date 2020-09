Onze man in de Tour over rit 4: “De eerste échte bergrit. Het zal pittig worden” Redactie

01 september 2020

11u25 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Tour de France 1 september vandaag. Eerste schooldag. Volgens Stijn Vlaeminck, 1 september vandaag. Eerste schooldag. Volgens Stijn Vlaeminck, onze man in de Tour de France , geldt dat ook een beetje voor de klassementsrenners. “’t Is de eerste échte bergrit. Alaphilippe uit het geel? Dat weet ik nog niet zo zeker.”

Vlaeminck blikte tijdens zijn dagelijks gesprek met radiozender JOE ook even terug naar de rit van gisteren, gewonnen door Caleb Ewan. “Een énorme opluchting voor Lotto-Soudal. Je gunt het die ploeg wel na het wegvallen van Philippe Gilbert en John Degenkolb, het eerdere forfait van Tim Wellens en de coronagevallen vlak voor de start. Maar uiteindelijk valt alles in de plooi en wint Ewan die rit. En op wát voor een manier, ook. Met wind op kop is hij wat à la Messi voorbij iedereen naar de zege gesneld. Na afgelopen weekend waren er wel wat vragen over hem - hij zou ook wat ziek geweest zijn -, maar vorig jaar won hij natuurlijk ook al drie ritten.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vandaag trekken de renners voor het eerst écht de bergen in. Gevaarlijk voor Julian Alaphilippe om zijn gele trui te verliezen? “Daar ben ik nog niet zo zeker van”, zegt Vlaeminck. “Het is wel een echte bergetappe, maar Alaphilippe zal vooruitgestuwd worden door het Franse publiek langs de weg. Hij is hier een keizer en wordt bijgestaan door een zeer sterke ploeg. En vooral: het is niet dat hij niet goed kan klimmen.”

Voor de journalisten is het niet altijd even makkelijk werken in Frankrijk - door de coronacrisis is er minder mogelijk. “In een normale Tour kan je naar de ploegbussen gaan. De renners hebben dan al wat tijd gehad om alles even te laten bezinken. Wij staan hen daar dan op te wachten en daar kunnen ze dan wel tegen. Maar nu moeten wij onmiddellijk aan de aankomst staan in een soort kotje en daar moet je dan proberen om zoveel mogelijk renners bij jou te krijgen. Niet evident.”

Tot slot waagt Vlaeminck zich nog aan een pronostiekje. “Tadej Pogacar.”

Klik HIER om naar ons Tourcenter ‘Vlaeminck in Frankrijk’ te gaan.

Lees ook:

Is dit de beste sprinter van de wereld? Ewan spurt een beetje als Messi tussen tegenstanders door naar winst (+)

De Tour ‘anders bekeken’: zo chaotisch gaat het eraan toe ná de finish

Orcières-Merlette, waar Eddy Merckx en Lucien Van Impe in 1971 oplawaai kregen van Ocaña: “We krijgen vuurwerk” (+)