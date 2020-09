Onze man in de Tour over koninginnenrit: “De slotklim is een monster. Waanzin” Redactie

16 september 2020

09u34

Bron: JOE 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Tour de France Vandaag staat de koninginnenrit in de Tour op het programma. De renners moeten over de Col de la Madeleine en de gruwelijke Col de la Loze. “Het steilste stuk van de slotklim is 24%. Waanzin”, aldus Stijn Vlaeminck, onze man ter plekke, bij JOE.

Titelverdediger Egan Bernal gaat niet meer van start in de 17de rit. “Heel jammer voor hem. Toen hij gisteren afhaakte, dacht ik dat hij bewust tijd wilde verliezen om in een van de volgende dagen toe te slaan. Maar na de etappe sprak hij constant over pijn. Het heeft gewoon geen zin meer”, vertelde Vlaeminck. “Of hij een slechte voorbereiding had? Dat is de vraag. Hij heeft in Colombia bijzonder veel getraind. Op Strava deelde hij met trots zijn wattages. Maar misschien was het erover. Trop is te veel.”

De 24-jarige Duitser Lennard Kämna zegevierde gisteren na een knappe solo. “Fantastisch. Eerder werd hij ook al tweede in de rit naar Puy Mary. De jonge gasten schitteren in Frankrijk. Kijk maar naar onze eigen Wout van Aert, de Zwitser Marc Hirschi is ook een ontdekking. Er is een nieuwe generatie opgestaan. Plezant om te zien.”

Vlaeminck had het ten slotte ook over de koninginnenrit. Er staan maar twee cols op het programma, maar wel twee reuzen. Halfweg koers doemt de mythische Col de la Madeleine op. De Col de la Loze (21,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8%) brengt het peloton naar een hoogte van 2.304 meter, meteen ook het dak van deze Tour. “Die slotklim is een monster. Waanzin”, weet Vlaeminck. “Het steilste stuk is 24%. Bij de Muur van Geraardsbergen is dat 19%. Om maar even te vergelijken. Bijzonder zwaar.”

Lees ook:

Maak kennis met de Col de la Loze, de gruwelijke Alpenklim die de Tour vandaag mogelijk beslist: “Eigenlijk is het té lastig”

Titelverdediger Bernal geeft op in Tour de France: “In deze omstandigheden de beste keuze”