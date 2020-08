Onze man in de Tour: “Lotto moet nu alles op Ewan zetten, die de voorbije dagen niet top was” Redactie

31 augustus 2020

10u18 0 Tour de France Corona heerst in de Tour de France. “Maar toch zijn de toeschouwers enthousiast”, zei onze man in de Tour Stijn Vlaeminck deze ochtend bij JOE. “Ik heb Nice gisteren even achter me gelaten en ben naar de Col de Turini gegaan om de sfeer op te snuiven. Er zijn minder fans dan anders, dat is waar. Maar toch maken ze plezier. Allemaal met een mondmasker én op afstand uiteraard.”



Vlaeminck monsterde ook de Belgische ploegen. “Lotto kreeg veel pech te verduren. Een week voor de Tourstart viel Wellens uit. Dan waren er de twee coronagevallen. En nu zijn ook Gilbert en Degenkolb uitgevallen. Dat is een aderlating. Nu moet Lotto alles op Ewan zetten, die de voorbije dagen niet top was. Neen, het kwam er nog niet uit bij de Australiër. Thomas De Gendt, dé ontsnappingskoning, is er natuurlijk ook nog. Hij zou ook nog iets kunnen forceren.”

Over Deceuninck-Quick.Step niks dan positiviteit. “Zij zijn heel goed bezig. De beelden van Alaphilippe gezien? Ontroerend, hé. Dat is écht. Puur. Een zege voor zijn overleden papa. Hij had de rit aangeduid. Als je dan nog kan winnen, dat is mooi.”

Voor de rit van vandaag - een sprintersetappe - ziet Vlaeminck één topfavoriet: “Peter Sagan. Oké, de aankomst is vlak. Maar daarvoor moet er wel worden geklommen. Daarom zeg ik Peter Sagen, schrijf maar op.”