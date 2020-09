Onze man in de Tour “houdt de adem in” voor rit 5, maar tipt een Belg: “Ik ga stout zijn en zeg Van Avermaet” Redactie

02 september 2020

Tour de France Vijfde rit in de Tour vandaag, met Wout van Aert die na zijn glansprestatie van gisteren naar voren wordt geschoven als één van de mogelijke kanshebbers. Stijn Vlaeminck, onze man in de Tour de France , trekt zijn stoute schoenen aan en tipt een andere landgenoot, maar hij hoopt vooral dat de renners overeind blijven op het gevaarlijke parcours dat ze vandaag voorgeschoteld krijgen.

Vlaeminck blikte tijdens zijn dagelijks gesprek met radiozender JOE eerst even terug op de rit van gisteren, waarin Wout van Aert de rode loper uitrolde voor ploegmaat en Tourfavoriet Primoz Roglic. “Wout was ongelofelijk. Hij zei achteraf zelf dat het niet de bedoeling was om zo lang op kop te rijden, maar hij is natuurlijk de superknecht en dat doet hij meesterlijk. Als Belg kijk je natuurlijk en zeg je ‘komaan Wout, we weten dat je het kan, ga voor de winst!’, maar de puzzel is gelegd bij Jumbo-Visma. De taken zijn verdeeld, hij is de pion die ervoor moet zorgen dat kopmannen Dumoulin en Roglic Parijs halen en liefst in het geel. Dat is het belangrijkste.”

“Bovendien heeft Van Aert Milaan-Sanremo en de Dauphiné ook gewonnen dankzij het goede werk van zijn ploegmaats. Hij heeft veel hulp gehad en ook de Vlaamse klassiekers komen er nog aan. Ook daar zal hij opnieuw kunnen rekenen op zijn ploegmaats.”

Er wacht de renners vandaag trouwens een gevaarlijk parcours. “Een veiligheidsexpert van de Universiteit van Gent becijferde dat dit een van de twee gevaarlijkste ritten wordt in de Tour. Hij deed dat op basis van objectieve criteria. Vlak voor de bocht richting de laatste kilometer is er ineens een versmalling en ook voor de rest zijn er veel rotondes en slingerbochten... ‘t Belooft alweer gevaarlijk te worden voor de sprinters, zeker als je in het achterhoofd houdt wat er allemaal al gebeurd is de voorbije weken. ‘t Wordt vandaag pittig, gevaarlijk en alert rijden.”

Van Aert mag vandaag trouwens zijn eigen kans gaan, maar Vlaeminck gelooft niet dat hij als eerste over de meet komt in Privas. “Ik denk dat Caleb Ewan wint, maar ik ga stout zijn en zeg Greg Van Avermaet. Die heeft zich gisteren bewust laten lossen, omdat hij weet wat er vandaag aankomt”, besluit hij naar goede gewoonte met een pronostiek.

