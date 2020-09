Onze man in de Tour deelt mondmaskers uit aan toeschouwers: “Heel vreemd hoe Tourbaas reageert” SV/TLB

07 september 2020

09u43 0

Er was afgelopen weekend veel over te doen. Heel wat fans zakten af naar de cols om de renners in de Tour aan te moedigen, maar coronaproof was het zeker niet altijd. Er kwam flink wat kritiek en die was ook terecht volgens Stijn Vlaeminck, onze man in de Tour.

“Die beelden op de Col de Peyresourde...dat was bijna niet te geloven.” Gisteren trok Vlaeminck daarom naar de Col de Marie Blanque en daar zag hij soortgelijke taferelen. “Velen droegen een mondmasker, maar velen ook niet. En toch had Tourbaas Christian Prudhomme lof over voor het gedrag van de fans. Een heel vreemde reactie.” Bekijk de volledige reportage in bovenstaande video.

