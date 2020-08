Onze man in de Tour: “De meeste renners waren opgelucht dat ze de finish haalden”

Redactie

29 augustus 2020

21u06

Bron: VTM Nieuws 0

De eerste etappe in de Tour stond bol van incidenten. Hoe hebben de renners daarop gereageerd? “Sommigen waren kwaad, anderen waren aangedaan. De meesten waren opgelucht dat ze de finish zonder al te veel kleerscheuren haalden”, aldus onze man ter plekke Stijn Vlaeminck in VTM Nieuws. “Tim Declercq reed met regenbanden, Tiesj Benoot zei dat hij dit nog nooit had meegemaakt en Wout van Aert kwam dan weer ten val. Zonder erg. Gelukkig was er die solidariteit tussen de renners.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij Het Laatste Nieuws zit u op de eerste rij om alle actie in de Ronde van Frankrijk te volgen. Alles wat u moet weten, lezen én bekijken over de Ronde van Frankrijk 2020 vindt u HIER in ons Tourcenter ‘Vlaeminck in Frankrijk’.