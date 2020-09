Onze man in de Tour bij de verantwoordelijke van de aankomstlijn: “Ik heb een ploeg van zes mensen” Redactie

18 september 2020

Stijn Vlaeminck, onze man in de Tour de France, ging langs bij de verantwoordelijke van de aankomstlijn. “Ik heb een ploeg van zes mensen, zonder hen ben ik niets”, klonk het. “We zijn verantwoordelijk voor de markeringen van álle 21 etappes. Voor de partners is het heel belangrijk om visibiliteit te krijgen. We proberen het beste eruit te halen, maar dat is niet altijd evident. Wanneer het het moeilijkst werken is? Als het regent, want we gebruiken waterverf. We doen ons uiterste best om een goede visibiliteit te garanderen. Nu hebben we geluk. Hopelijk blijft het zo tot in Parijs.”

