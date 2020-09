Onze chef wielrennen ziet dat de gratuite Sagan-bashing is begonnen: “Van Aert was terecht woedend. Al had het wat beleefder gekund"

Tour de France

“Hij zette zich er gewoon tussen met een elleboog”, reageerde Wout van Aert na een opstootje met concurrent Peter Sagan tijdens de hectische sprint in Poitiers. “Dat had beleefder gekund”, vindt onze chef wielrennen Marc Ghyselinck. Hij ziet dat de Sagan-bashing begonnen is. “Maar hij is lang niet de de smerigste sprinter van de hoop.”