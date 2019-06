Exclusief voor abonnees Onze chef wielrennen: “Legt Gilbert zich hier zomaar bij neer? Sans rancune? Het valt te betwijfelen” Marc Ghyselinck

26 juni 2019

06u26 0

De dag waarop Lotto-Soudal officieel ­bekendmaakte dat Maxime Monfort deel uitmaakt van haar ploeg voor de komende Tour de France, was gisteren ook de dag waarop uitlekte dat Philippe Gilbert niet weerhouden wordt in een selectie van acht Deceuninck-Quick.Stepcoureurs voor diezelfde Tour.

Gilbert, ex-wereldkampioen, viervoudig winnaar van de Amstel Gold Race, twee keer de Ronde van Lombardije, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-­Bastenaken-Luik gewonnen. Maxime Monfort won in 2004 de Ronde van Luxemburg. Ga maar na. In 2011 werd hij ’n keer zesde in de Vuelta. Gilbert is ex-­ritwinnaar en -geletruidrager in de Tour. Ook dat was in 2011.

