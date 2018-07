Onze Chef Wielrennen gaat niet akkoord met startverbod: "Zetten we Froome uit de Tour voor imagoschade? Daar is een ander woord voor: hypocrisie" Marc Ghyselinck

02 juli 2018

09u19 0 Tour De France Start hij zaterdag of start hij niet? Dat is de vraag van één miljoen nadat de Franse krant 'Le Monde' gisteren naar buiten bracht dat de ASO Chris Froome een startverbod oplegt voor de Tour de France. Onze Chef Wielrennen Marc Ghyselinck zegt echter dat de ASO het recht niet heeft om Froome uit de nakende Tour te houden.

SSO stuurde in de Tour van 1998 een hele Festina-ploeg naar huis. In 2006 werden - in de hysterie rond het Spaanse dopingschandaal Operación Puerto - Jan Ullrich, Ivan Basso, Oscar Sevilla, Francisco Mancebo en meer dan een halve Astana-ploeg uit startplaats Straatsburg verjaagd. Tom Boonen heeft al een keer startverbod gekregen en nu is Chris Froome aan de beurt.

Imagoschade. Dat is het sleutelwoord. Schadelijk voor het imago van de Tour is dat Froome, een renner die dringend enkele vragen rond te hoge salbutamolwaarden moet beantwoorden, de Tour de France rijdt. Schadelijk is dat die renner straks voor de vijfde keer de Tour wint. Om vervolgens voor dopinggebruik te worden geschorst.

