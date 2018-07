Onze analist Tom Boonen geniet van broederstrijd bij Team Sky: "Thomas zal geen cadeaus geven" Marc Ghyselinck

20 juli 2018

08u20 0 Tour De France Het is koers op tv in het Gentse koffiehuis Bar Bidon. Geraint Thomas (32) en Chris Froome (33) leveren een broederstrijd met als inzet de eindzege in de Tour de France. Ook dit duel zal Chris Froome niet winnen. Beter dan dit wordt het niet, zegt onze huisanalist Tom Boonen. "Als ik Thomas ben, plooi ik niet. Als ik Froome ben, zeg ik ook niet tegen Thomas: win jij maar, ik kom volgend jaar wel terug."

Chris Froome en Geraint Thomas: twee kopmannen, dat is een unieke situatie voor Sky.

"In 2012 was het ook zo. Toen had Bradley Wiggins het geluk dat Chris Froome een heel brave was. Thomas is anders. Ik denk niet dat hij dit gaat laten schieten. Dat zou heel dom zijn. Froome moet beter zijn dan Thomas om de Tour te winnen. Ik denk niet dat hij dat is."

Mag Froome Thomas volgende week in de Pyreneeën aanvallen?

"Het zal onopvallend moeten gebeuren. Hoeveel kansen heeft hij daarvoor nog? Alpe d'Huez was een kans, die heeft Froome niet benut. Thomas rijdt in het hooggebergte tot de laatste kilometer met Froome mee. Hij zal misschien nog tien of twintig seconden kunnen pakken. En dan is er de tijdrit. Hoe dat afloopt, weet ik niet."

"Froome moet nu voor Thomas rijden. Dat gaat niet gebeuren. Froome moet een rit vinden waar hij vijf of tien kilometer gas kan geven. En hopen dat Thomas een slechte dag heeft."

"Ik had voor de start van de Tour geen euro gegeven voor de kansen van Thomas. Hij is er een beetje ingerold. Maar hoe hij nu twee etappes heeft gewonnen, dat was de moeite. Dit is nu het mooie aan de Tour. Veel mooier dan Froome die nu al drie minuten voor zou staan op de rest."

