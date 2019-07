Onze analist Tom Boonen gelooft dat Alaphilippe de Tour kan winnen: “Misschien heeft hij zijn slechte dag al gehad” Redactie

23 juli 2019

“Fenomenaal, wat Alaphilippe voor mekaar krijgt in deze Tour. Ik ken Julian, de mens en zijn ruime gamma aan mogelijkheden. Maar na de tweede rustdag en met drie van de vier bergketens achter de rug nog steeds het algemene klassement aanvoeren? Straf. Dit zal hij zelf nooit hebben durven dromen. Twee foutloze weken, leverde hij af. Waarin hij dag na dag bevestigde. Eerst op zijn terrein. Dan in de tijdrit. En nu zowaar ook in het hooggebergte. Telkens in zijn gekende stijl. Koersend op ‘moral’. Met grinta. Lef. Hyperagressief. Wat een maturiteit straalt hij uit, in die gele trui. Het doet me vermoeden dat hij verder kan blijven verrassen.”

“Hopelijk heeft die rustdag hem deugd gedaan. En zijn de batterijen opgeladen. Het zal nodig zijn. Want vanaf nu gaat de concurrentie wel beginnen ‘rammelen’. Hem bestoken dat het niet schoon meer is. Daar krijgt ze kansen genoeg toe. Patrick heeft gelijk: áls Julian een dreun krijgt, zal het één van minuten zijn. Geen seconden. Anderzijds: er moet al een zware inzinking mee gepaard gaan. 1.35 lijkt niet zoveel. Maar maak het maar eens goed, hé. Ook Thomas, Bernal, Kruijswijk en Pinot zijn niet immuun voor een totale offday en een ferme lap rond hun oren. Reken maar dat niet alleen Alaphilippe zondag in de slotfase van Prat d’Albis op de limiet reed. In deze fase van de Tour doet zowat iedereen dat. En misschien heeft hij nu wel zijn slechte dag achter de rug. In dat geval valt de schade goed mee.”

“Daarom: ik geloof in Julian. Zondag in het geel pronken op het eindpodium op de Champs Elysées, het kán. Deze situatie is nieuw voor hem. Ze brengt uiteraard de nodige aandacht, druk en stress met zich mee. Na twee loodzware weken begint zich dat op te stapelen. Maar nu hij door heel Frankrijk op handen wordt gedragen, moet hij er 100% voor gaan. Ook dát is Julian: in die positie kan hij zichzelf overstijgen. Gecombineerd met het stel superbenen dat hij tot dusver had, zie ik hem niet snel wankelen.”

