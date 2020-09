Onwaarschijnlijke beelden: groggy Romain Bardet kan nog amper op zijn benen staan, maar rijdt etappe tóch uit ABD

12 september 2020

08u53 2 Tour de France Romain Bardet reed gisteren etappe 13 uit. Een knap staaltje van doorzettingsvermogen, of toch maar onverantwoord gedrag? De Fransman kwam op zo’n 90 kilometer van de finish namelijk zwaar ten val. Hij kon nog amper op zijn benen staan - de beelden spreken voor zich -, maar kroop toch weer de fiets op. Na de rit werd een hersenschudding vastgesteld en moest hij noodgedwongen opgeven. Bardet stond elfde in het algemeen klassement.

Bardet out of #TdF2020 after sustaining a concussion in the crash during stage 13.



At 0:10 you can already see he was a little disorientated

At 0:22 he collapses after standing up



🤯



pic.twitter.com/VuGzl6y7tR La Flamme Rouge(@ laflammerouge16) link

In een bocht naar rechts gingen enkele renners tijdens een afdaling zwaar tegen de grond. Het voornaamste slachtoffer: Romain Bardet. De 29-jarige Fransman, die vorig jaar het bergklassement won en in 2016 (tweede) en 2017 (derde) dichte ereplaatsen haalde in het algemeen klassement, kreeg een zware klap te verwerken. Zijn ploegmaats, waaronder Oliver Naesen, keken bezorgd toe. Begrijpelijk, want Bardet kon nog amper op zijn benen staan. Bij zijn eerste poging om terug recht te kruipen, stuikte hij in mekaar (zie 0:22 in de bovenstaande tweet). Omstandigheden waarin hij in principe niet meer had mogen verder rijden, zo schrijven de regels van de UCI voor.

Ik heb de hele dag afgezien en de onderzoeken hebben me verteld wat ik al verwachtte. Romain Bardet

Dat deed Bardet wél. Hij haalde ook de finish op 2'30" van de favorieten, maar na zijn aankomst in Puy Mary ging het toch rechtstreeks naar het ziekenhuis van Clermont-Ferrand. Daar werd een hersenschudding vastgesteld. Einde Tour. "Het was een zware val in de afdaling", reageerde Bardet in een persbericht. “Ik heb de hele dag afgezien en de onderzoeken hebben me verteld wat ik al verwachtte. Ik kan de race niet verderzetten."

"Een scan van het hoofd van Romain heeft geen verdere schade aan het licht gebracht", preciseerde teamdokter Eric Bouvat. "Hij moest door de hersenschudding echter stoppen. Wanneer hij kan hervatten, hangt af van de evolutie van zijn blessure."

🇫🇷 - @LeTour



Suite à sa lourde chute, Romain Bardet ne prendra pas le départ de la 14ème étape demain.



Toutes les infos > https://t.co/ErXRiw553t



Following his today's crash, Romain Bardet will not start the 14th stage tomorrow.#allezALM pic.twitter.com/qRizthCbQm AG2RLM Pro Cycling Team(@ AG2RLMCyclisme) link