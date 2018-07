Ontgoochelde Gilbert: "Of ik nog geel kan pakken? Misschien in 2019" Redactie

12 juli 2018

21u05

Bron: Belga 0 Tour De France Philippe Gilbert had vandaag zijn zinnen gezet op etappewinst en eventueel de gele trui, maar hij kwam er uiteindelijk niet echt aan te pas op de Mûr-de-Bretagne en werd 31ste in de zesde Tourrit, op 12 seconden van winnaar Daniel Martin. Hij ziet zijn achterstand oplopen van drie naar 12 seconden in de strijd om de gele trui.

"Ik was goed geplaatst aan de voet van de slotklim", deed hij na afloop zijn verhaal. "Ik wou die klim bij de start op mijn eigen ritme omhoogrijden. Het idee was de anderen wat te laten rijden om nog iets over te houden voor het eind, waar het minder steil was, maar daardoor verloor ik ook wel wat posities. En eigenlijk kon ik daarna niet meer versnellen en bleef ik hangen. Ik dacht dat ik beter was, en dus streed ik niet echt mee en heb ik ook niet meer aangedrongen. Het ging echt heel snel omhoog. Het is een klim van drie à vier minuten aan hoge snelheid. Tja, de kans is verkeken. Je moet ook de benen hebben."

Quick-Step Floors probeerde om de koers onderweg in waaiers te trekken. Dat lukte ook een tijdlang, maar het duurde niet tot het eind. "We hadden het er met Tom Steels over gehad, over de radio, hem gemeld dat het wel mogelijk was omdat er echt wel wind stond en dat hebben we dan gedaan. Sky kwam ook snel meedraaien, we hebben het geprobeerd, maar daarna reden we meer door het bos en konden we dat hoge ritme niet vasthouden."

Geen persoonlijk succes dus voorlopig voor Gilbert, die ook wegzakt in het klassement naar de vijfde plaats, op 12 seconden van Greg Van Avermaet. "Ik heb nog geen klassement gezien", liet hij zich ontvallen. "Ja, 12 seconden? Tja..." Of het nog mogelijk is om geel te pakken? "Misschien in 2019", was zijn repliek, want dit jaar zal het moeilijk worden. "12 seconden is veel, echt veel. Ik moet er niet meer over dromen. Dromen misschien 's nachts nog, maar overdag lijkt het me ver weg", grapte hij.

Voor Gilbert is het overigens geen verrassing dat Daniel Martin wist te juichen. "We hadden het er vanmorgen over op de meeting, dit was een aankomst op zijn maat (hij werd in 2015 ook al tweede, nvdr.) en hij was dé naam die we naar voren schoven. En hij haalt het ook. Op zo'n aankomst is hij supersterk."

Morgen en zaterdag zijn wellicht de sprinters aan zet, zondag volgt de kasseirit. "We hebben een sterke ploeg voor die etappe", beseft hij. "Het zal wel speciaal worden. Er zal ook veel stof zijn. Dus moet je echt vooraan rijden, achteraan zal je helemaal niets zien. Het zal wellicht herinneringen oproepen aan de Parijs-Roubaix van 2007 (zijn eerste Roubaix), toen zag ik echt ook niets en dat is toch bijzonder. Vandaag ben ik ontgoocheld met het resultaat. Maar goed, ik word hier ook niet op vijf minuten gereden. Ik was iets minder sterk, en als je niet top bent, dan doe je vooraan niet mee in de Tour de France."