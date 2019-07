Ontgoochelde Ewan na nieuwe derde plaats: “Met wat meer geluk zit een overwinning erin” JH/DMM

09 juli 2019

18u24 0 Tour de France Opnieuw een derde plaats voor Caleb Ewan, niet het resultaat waar de Australiër naar de Tour voor is gekomen: “Uiteraard ben ik ontgoocheld, er zijn nu al twee kansen weg”, sprak de duidelijk teleurgestelde renner van Lotto-Soudal.

Wellens: “Vooral een rit winnen is het doel, het bergklassement is bijkomstig”

Het huwelijk tussen Tim Wellens en de Tour was de voorbije jaren geen succes, gisteren kende onze landgenoot een superdag. Eén die hem de bolletjestrui opleverde: “Het was leuk om vandaag in de trui te mogen rijden. Iedereen herkende mij en de andere renners kwamen mij feliciteren”, vertelde de tevreden Limburger. Vandaag kon hij die trui niet verliezen, morgen kan dat wel: “Maar het doel is vooral een etappe winnen, lukt dat dan zal ik automatisch ook bovenaan in het bergklassement staan”, sprak de renner van Lotto-Soudal over zijn ambities van de komende weken.