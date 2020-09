Ondanks zege ook domper voor Pogacar: ploegmaat Fabio Aru geeft op Redactie

06 september 2020

17u01 0

Fabio Aru (UAE Team Emirates) heeft opgegeven tijdens de negende etappe in de Ronde van Frankrijk. In de tweede en meteen ook laatste Pyreneeënrit, over 153 kilometer van Pau naar Laruns, werd er van bij de start een stevig tempo - 48,2 km/u in het eerste wedstrijduur - opgelegd en daardoor moest de dertigjarige Italiaan vrijwel meteen lossen, later gaf hij er de brui aan. Aru won minstens één etappe in elk van de drie grote ronden. In 2015 won hij de Vuelta. In de Tour van 2017 droeg hij zelfs een tijdlang het geel, alvorens in Parijs op de vijfde plaats te eindigen.

❌ 🇮🇹 @FabioAru1 has abandoned.



❌ 🇮🇹 Fabio Aru abandonne.#TDF2020 Tour de France™(@ LeTour) link

Lees ook:

Sloveens wielrennen ‘boomt’ nu al twee decennia lang: “Zo veel vis in zo’n kleine vijver: ongelooflijk” (+)