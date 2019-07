Oliver Naesen pakt op Champs-Elysées uit met stalen Merckx-fiets DMM

28 juli 2019

08u00 0 Tour de France Geen gebruikelijke Eddy Merckx-fiets voor Oliver Naesen morgen op de Champs-Elysées. De renner van AG2R rijdt voor de gelegenheid met een stalen fiets de kasseien van de Parijse boulevard op.

“Wat hebben Eddy Merckx en Oliver Naesen gemeen? Allebei reden ze tijdens de 21ste rit van de Tour op een stalen fiets.” Met die woorden pakt fietsmerk Eddy Merckx uit met z’n nieuwste paradepaardje. De constructeur richt zich op de markt van de stalen fietsen. Niet om de retro-toer op te gaan, wel om high-end stalen fietsen aan de man te brengen.

De stunt van Naesen kadert in het MyCorsa-project. De bedoeling is om in te spelen op de groeiende belangstelling voor stalen fietsen. Die zijn niet langer meer achterop bij de carbonnen kaders van de profs. Volgens de fietsconstructeur zijn de kaders van het MyCorsa-project lang niet meer zo zwaar als hun vroegere voorgangers. Bovendien is de combinatie van stijfheid en comfort indrukwekkend.

“Je hebt een fiets die ontzettend dicht aanleunt tegen je favoriete carbon racer, maar zoveel comfortabeler fietst en dus honderd keer beter is", klinkt het. “Oliver Naesen reed dit seizoen met zijn Stockeu69 weliswaar op een carbon model, maar voor de laatste etappe van deze Tour de France zal hij overstappen op de Eddy Merckx Corsa Road Rim.”

Bovendien kunnen de stalen fietsen op de millimeter op maat gelast worden. Ook dat is niet mogelijk bij de carbonnen tegenhanger. Eddy Merckx nam daarvoor niet zomaar een lasser in dienst. Om het MyCorsa project te lassen gingen ze te rade bij Johan Vranckx, de man die eerder al fietsen laste voor het wielermerk. Het was Eddy Merckx zelf die 39 jaar geleden Johan’s school bezocht omdat hij op zoek was naar lassers. Hij wandelde binnen in Johan’s klaslokaal en vroeg: “Wie wil er voor mij werken?”

De Eddy Merckx Corsa’s worden gelast uit een combinatie van Columbus Xcr (roestvrij staal) en Spirit HSS (hoogwaardig en licht staal). Het design bevat enkele duidelijke knipogen naar de fiets waarmee Eddy de Tour van 1969 won.

Voor de liefhebbers: de fiets waarmee Oliver zal rijden is afgemonteerd met

· Mavic Cosmic Pro Carbon wielen

· Vredestein Fortezza Senso T banden

· Rotor 2inPower crank

· KMC ketting

· Shimano Dura Ace mechanische groepset

· DEDA SuperZero stuur en stuurpen

· DEDA Zero100 zadelpen

· Fizik Antares R1 zadel

· Look Keo Blade Carbon pedalen

Morgen volgt een tweede persbericht met foto’s van Oliver, klaar voor de start op zijn custom Corsa.