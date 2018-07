Oliver Naesen: "Kan dit jaar wellicht meer mijn kans gaan in Tour" Redactie

Bron: Belga 0 Tour De France Oliver Naesen start na deelnames in 2016 en 2017 aan zijn derde Tour de France. Naesen hoopt op een glansrol voor ploegmaat Romain Bardet en wil hier en daar, als het even kan, zelf zijn kans wagen.

Naesen kroonde zich vorig jaar tot Belgisch kampioen, maar kon zich in de eerste dagen van de Tour niet al te veel tonen. "Ik moest toen heel wat werk opknappen voor de ploeg en Romain", blikt hij terug. "Daarvoor was ik aangetrokken, werd ik betaald. Nuttig werk, maar inderdaad, ik reed niet meteen in beeld. Van de acht renners waren er zeven klimmers. Ik was toen de enige niet-klimmer of klassieke coureur. Dat is nu anders met ook Silvan Dillier in de selectie, dus wellicht kan ik wat meer mijn kans gaan. Ook Tony Gallopin (als die tijdig fit raakt na zijn valpartij en gebroken rib van afgelopen weekend, red.) kan zijn deel van het werk doen. Hij heeft nog een iets ander profiel dan ik, maar zal zeker ook meehelpen. Dat zorgt er toch voor dat het werk dat ik vorig jaar deed nu over twee, soms drie wordt verdeeld."

Meer kansen

Bovendien ziet Naesen dit jaar meer kansen in de Tour om een slag te kunnen slaan. "Nu zijn er, op papier toch, meer overgangsritten die me moeten liggen. Etappes die iets te lastig zijn voor een sprinter, maar die ook niet op een top finishen en dan weer minder interessant zijn voor de klassementsrenners. Als ik dan goede benen heb, kan er veel."

Al blijft een goed eindklassement met Romain Bardet, al eens tweede en derde in de eindstand, het grote doel. Naesen moet in de kasseirit bijgevolg zijn eigen ambitie opbergen. "Ik heb die etappe al verkend", stelt hij. "Een keer met de ploeg en een keer alleen. Er zitten echt wel lastige stroken in en je kan er behoorlijk wat tijd verliezen. Zelf rijd ik die dag in dienst van Romain. We hebben dezelfde fietsmaten. Als er iets gebeurt, sta ik meteen mijn fiets of wiel af. Onze ambitie is er heel duidelijk: we moeten de schade beperken in de ploegentijdrit en in die kasseirit tijd pakken. Ik hoorde van Greg dat Richie Porte al een half jaar wakker ligt van die kasseirit (lacht) en Froome moest er ook al eens opgeven (in 2014, wel nog voor de eerste kasseistrook werd aangedaan, red.), dus dat is een kans die we voluit moeten grijpen. Misschien heb ik er zelf een waterkansje, maar stel je voor dat ik win en Romain finisht op twee minuten. Dan zal dat geen succes zijn voor de ploeg en mag ik een andere werkgever zoeken", eindigt hij met een grapje.