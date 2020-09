Oliver Naesen: “Begin van etappe was heel lastig, maar daarna was het best wel ‘chill’” Redactie

11 september 2020

20u09 0 Tour de France Onze landgenoten Oliver Naesen en Frederik Frison kenden geen vlekkeloze etappe. Naesen zag kopman Romain Bardet tegen de vlakte gaan en tijd verliezen, terwijl Frederik Frison sprinter Caleb Ewan moest bijstaan om binnen de tijdslimiet te finishen. “We hadden geluk dat het even stilviel”, aldus Frison.

De Tour van Romain Bardet verliep vooralsnog volgens het boekje, tot de Fransman tijdens de dertiende rit op iets minder dan 90 kilometer van het einde betrokken geraakte bij een valpartij. “Een renner die z'n bril liet vallen, keek achterom. Dat mag je nooit doen in een peloton en zeker niet in een afdaling. Met zijn voorwiel sukkelde hij in het achterwiel van zijn voorganger en zo nam hij heel de hoop mee”, vertelt ploegmaat Oliver Naesen na de etappe.

Hoe ervaarde Naesen zelf de etappe? “Het was een verschrikkelijk lastige start. Jumbo-Visma reed heel snel die eerste col op. Daar heb ik mezelf echt pijn gedaan en het duurde lang voor ik daarvan hersteld was. Dat was een beetje de consensus in het peloton, iedereen heeft daar geweldig afgezien. Maar daarna was het eigenlijk best wel ‘chill’”.



Frison:

Die snelle start kostte ook even de kop van Caleb Ewan. De Australische sprinter werd al snel op minuten gezet, maar overleefde het moeilijk moment met behulp van z’n ploegmaats, waaronder Frederik Frison. “We hebben met de ploeg goed werk geleverd. Caleb is veilig en wel over de streep geraakt, dat was het doel. Het was even serieus alles geven, maar daarna hadden we het geluk dat het nog even is stilgevallen. Daardoor zijn we redelijk vlot kunnen terugkeren. Vanaf dan heeft hij ook geen enkel probleem meer gehad.”

Lotto Soudal mikt in deze Ronde van Frankrijk nog op een derde ritzege. “Onze Tour is eigenlijk al geslaagd met twee ritzeges, dus we moeten rustig blijven. We hebben de snelste man in onze ploeg en we moeten hem gewoon tot in Parijs krijgen. Dat gaat zeker lukken, dus op naar die derde ritzege zou ik zeggen.”



