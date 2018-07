Nummers 4 tot 10 lijken al uitgeteld voor eindzege: "Sky heeft controle" Redactie

18 juli 2018

Nibali (4de op 2'14"): " Tempo Thomas en Froome was zot"

Op de Col du Pré, de tweede beklimming buiten categorie, stuurde Vincenzo Nibali (33) zijn luitenanten Pellizotti en Pozzovivo naar voren om het tempo te bepalen. Dat leek de voorbode van een offensief van de kopman van Bahrain-Merida. "Het was meer om te zien hoe goed ze bij Sky waren", zei Nibali. "Ik kon het niet inschatten en wilde zien of er misschien iemand minder goed was. Op de slotklim was het tempo van Thomas en Froome gewoonweg zot. Ik had het op twee momenten bijzonder moeilijk en moest lossen. Ik kon me nog wel herstellen, maar tegen dan was de schade aangericht." (BA)

Roglic (5de op 2'23"): " Zien of ik kan verbeteren"

Primoz Roglic (28), dit seizoen onder meer winnaar van de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië, ging voor de eerste keer in zijn leven rechtstreeks in duel met de absolute toppers in een bergrit in de Tour. De renner van LottoNL-Jumbo kwam samen met Nibali, Quintana en Bardet boven op La Rosière. "Ik had niet de beste benen, maar het kon slechter", zei de Sloveen. "In de rit naar l’Alpe d’Huez gaan we zien of ik verbeter. Het is in elk geval goed om samen met Steven (Kruijswijk) hoog in het klassement te staan. We kunnen elkaar helpen." (BA/PB)

Kruijswijk (6de op 2'40"): " Sky heeft controle"

Steven Kruijswijk (31) stond op breken tijdens de slotklim, maar kon net nog aanhaken bij het groepje achter Froome. "Primoz was tempo aan het maken. Ik heb in mijn oortje geschreeuwd dat hij even moest wachten en dat deed hij", vertelde de Nederlandse kopman van LottoNL-Jumbo. "Met een ultieme inspanning kon ik terugkeren, maar het was echt tussen hangen en wurgen. Wij vormen een sterke ploeg, want ook Antwan Tolhoek zat nog bij de laatste twintig, maar het is duidelijk dat Thomas en Froome de koers onder controle hebben." (BA/PB)

Landa (7de op 2'56"): " Al rugpijn op eerste klim"

"Het is simpel: de dag was te zwaar voor me", zei Mikel Landa (28), schaduwkopman bij Movistar. De Spanjaard moest op de slotklim lossen toen de grote debatten losbarstten. "Mijn rug begon al pijn te doen op de eerste beklimming. Op de slotklim kon ik niet meer volgen. Ik ga bij de dokter langs om te kijken of ik kan geholpen worden. Het is jammer, want we wilden als ploeg iets proberen, ik denk dat Valverde’s aanval sommige renners pijn gedaan heeft. Helaas was de klim naar La Rosière niet in het voordeel van mij of Nairo, het was iets voor machtsklimmers zoals Thomas. De rit naar l’Alpe d’Huez is brutaal, we moeten proberen om de koers hard te maken." (BA)

Bardet (8ste op 2'58"): " Heb fout gemaakt"

Romain Bardet (27) was naast Thomas, Froome en Martin de enige die zelf een aanval durfde/kon plaatsen. Het leverde de Fransman niks op, integendeel: hij verloor kostbare tijd. "Ik heb een fout gemaakt", zei de kopman van AG2R. "Ik ben ontgoocheld omdat ik niet alert genoeg reageerde toen Daniel Martin demarreerde. Thomas was heel sterk, maar van de anderen had ik niemand mogen laten rijden. Dit zijn seconden die tellen. Mijn tactiek klopte niet, ik viel aan als reactie op de aanval van anderen (Froome, red.). Ik zat niet helemaal in mijn ritme. Jammer, want mijn benen zijn goed. Mijn gevoel wordt steeds beter en zo is er toch een kans weg." (BA)

Quintana (9de op 3'16"): " Ga blijven vechten"

Op het gezicht van Nairo Quintana (28) viel gisteren weer lange tijd niets af te lezen. De Colombiaan van Movistar klom onbewogen, tot hij in de finale kleur moest bekennen. Twee keer kon hij reageren toen Froome versnelde, de derde keer was er te veel aan. "Eerlijk, ik voelde me niet zoals ik verwacht had in de finale. Het was een snelle wedstrijd, de hele dag, en ik had het lastig met het tempo. Ik heb wat seconden verloren, ik hoop dat ze geen hypotheek leggen op mijn grote doel, want ik ben van plan om te blijven vechten in deze race." (BA)

Martin (10de op 3'16"): " Wilde tijd terugpakken"

Daniel Martin (31) plaatste een aanval op vier kilometer van de streep en was daarna een prima locomotief voor Froome, die bij de Ier van UAE Emirates in het wiel kroop. "Ik vond het een heel goeie kans om aan te vallen", zei Martin. "Ik kwam van achteruit nadat ik even was gelost en ging vol door. Ik wist dat iedereen naar mekaar zou kijken en dat ik tijd kon terugpakken. Uiteindelijk ben ik echt blij met het resultaat. Als ik in de achtste rit niet was gevallen, dan zou ik nu in een heel mooie positie staan, vierde wellicht. Ik had het klassement bijna opgegeven, maar nu gaan we zien wat het wordt in Parijs." (BA)