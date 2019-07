Nu ook op tijdritfiets: Sagan vermaakt publiek met wheelie bergop MMP

19 juli 2019

18u07

De drievoudige Slovaakse wereldkampioen heeft niets te winnen in een tijdrit en dus vermaakte hij het publiek maar wat in de 13de etappe van de Tour de France. Sagan is niet aan zijn proefstuk toe wat betreft wheelies, maar deze keer deed hij het ook op een tijdritfiets. Bergop dan nog. Tot groot jolijt van het publiek. Hij legde het 27 kilometer lange parcours af in 37 minuten en 33 seconden, zo’n 3 en halve minuut trager dan gele trui Julian Alaphilippe, die op het dit moment aan de leiding staat. Aan die wheelie heeft het alvast niet gelegen... Eeuwige showman, die Sagan!

:green_heart: Just @petosagan doing Sagan stuff :green_heart:



:green_heart: Juste Peter Sagan qui fait du Peter Sagan. :green_heart:#TDF2019 pic.twitter.com/TAAsmkePle Tour de France™(@ LeTour) link