Nu ook officieel: Tour 2019 start op Grote Markt, ploegentijdrit is excursie door Brussel

Bron: Eigen berichtgeving 1 BELGA Tour De France Wat gisteren lekte, is vandaag bevestigd. De Ronde van Frankrijk editie nummer 206 start op zaterdag 6 juli 2019 op de Grote Markt van Brussel. Dat maakten de organisatoren vandaag officieel bekend tijdens een persconferentie op het Museumplein in Brussel.

Alle tenoren verzamelen op zaterdag 6 juli op de Grote Markt van Brussel voor de start van de Tour de France. Daaruit gaat het via Molenbeek en Anderlecht naar het Pajottenland, waarna Ninove en Geraardsbergen volgen. Zoals verwacht krijgen de renners ook de mythische 'Muur' voor de wielen, maar met nog 130 kilometer op de teller zal deze legendarische helling geen sportieve rol van betekenis spelen. Vervolgens krijgen we de Bosberg, waarna het peloton zich via Edingen naar Charleroi verplaatst.

Via Villers-la-Ville, Waterloo, Overijse, Tervuren wordt de terugweg naar onze hoofdstad ingezet en duiken ze de tunnels van de Europese wijk in. Bovendien passeren ze ook door Sint-Pieters-Woluwe, waar Merckx opgroeide en in 1969 voor een eerste in zijn carrière het geel mocht dragen. Aan het paleis van Laken ligt de finish, waar wellicht de sprinters mogen uitmaken wie de eerste leider wordt.

In de tweede etappe wordt er een ploegentijdrit gereden, eveneens met start en aankomst in Brussel. Na de start aan het Koninklijk Paleis in het stadscentrum, volgt er een etappe over 28 kilometer met onder meer een passage aan het Terkamerenbos. Vervolgens gaat het richting het Atomium, waar de aankomststreep ligt. Onderweg zullen de hoofdrolspelers het hele Brussels stadscentrum leren kennen.

Boeiend wordt de tweede rit hoe dan ook. de brede lanen van Brussel en de lange stroken vals plat geven de mannen met het groot verzet een unieke kans om uit te pakken. Dat zou al vroeg in de Tour voor grote verschillen kunnen zorgen tussen de favorieten. Verstoppertje spelen tijdens deze tweedaagse zit er dus niet in.

Het is de derde keer dat het Tour-peloton arriveert in de straten van Brussel. In 1947 trok René Vietto het laken naar zich toe, acht jaar geleden triomfeerde Alessandro Petacchi. Vier keer eerder startte de Ronde van Frankrijk in ons land. In 1958 mocht onze hoofdstad al eens voor 'Le Grand Départ' spelen, ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in Brussel. Bovendien schoot Charleroi de Tour van 1975 op gang en in 2004 en in 2012 mocht Luik de start van de Ronde op zich nemen.

Eddy Merckx (72) is alvast tevreden. De grootste wielrenner aller tijden zag vanmiddag hoe de Tourstart van 2019 in ‘zijn’ Brussel werd voorgesteld. Terwijl de eerste rit een eendagskoers Brussel-Charleroi-Brussel wordt, krijgt ‘De Kannibaal’ op dag twee een ploegentijdrit binnen Brussel te zien. Vooral die laatste onthulling stemt Merckx tevreden. “Het parcours doorloopt de gemeentes waar ik mijn jeugd heb doorgebracht”, glimlachte hij voor onze camera.

Opvallend: de stevige snauw van Brussels schepen Alain Courtois (MR) -die als eerste het woord nam- aan het adres van iedereen die zich tegenwerkte tijdens het realiseren van het Eurostadion. "Gelukkig moeten we voor de Tour niets bouwen", zei Courtois tijdens zijn speech. “De straat is het stadion van de koers. We moeten aan niemand vergunningen vragen om de straat te gebruiken. Zelfs al moeten we over een buurtweg, dan nog kan niemand ons dat verbieden."

Ook de Tourdirecteur is een tevreden man. "België roept bij elke wielerfanaat een zekere genegenheid op”, verklaart Christian Prudhomme. “De Tour heeft in haar geschiedenis maar liefst 47 mogen langsgaan bij haar buurlanden. Het begon allemaal met een bezoekje aan Brussel 1947. Nu we het honderdjarig bestaan van de gele trui vieren, wordt zijn tweede thuisland als vanzelfsprekend bij deze unieke mijlpaal betrokken."

