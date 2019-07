Nooit eerder werd Tourrit stilgelegd door het slechte weer TLB/MMP

26 juli 2019

22u24 0 Tour de France Voor alles een eerste keer, ook in de Tour. Vandaag werd voor het eerst in de geschiedenis van de Tour de France beslist om een etappe stil te leggen door het weer.

Door extreme weersomstandigheden in de afdaling van de col de l’Iseran werd beslist de etappe in het heetst van de strijd af te gelasten. Het is de eerste keer ooit dat een etappe in de Tour de France stopgezet wordt door de weersomstandigheden. Nog een primeur. Het is ook de eerste keer in de Tour dat de afgelasting tijdens de etappe zelf plaatsvindt.

Slechts vier keer eerder werd een rit in de Tour afgelast - voor vertrek- of geneutraliseerd. Door protest van de renners wegens de verre verplaatsingen die ze moesten maken, werd de 12de etappe van de Tour van 1978 van Tarbes naar Valence d’Agen de eerste etappe die werd geneutraliseerd.

De teamtijdrit van 7 juli 1982, de vijfde etappe van die Tour, werd afgelast door vakbondsacties die het parcours versperden. De etappe werd later in de Tour ingehaald.

18 juli 1995. Een zwarte dag in de wielergeschiedenis. Fabio Casartelli komt ten val op de afdaling van de Col de Portet en overlijdt. De wedstrijdorganisatie beslist om de etappe van de volgende dag, die van Tarbes naar Pau, te neutraliseren.

In de Tour van 1998 werd de 17de etappe van Albertville naar Aix-les-Bains geneutraliseerd. Toen gooiden protesten tegen politie-acties roet in het eten.

