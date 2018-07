Noirmoutier-en-l'Île, waar Tom Steels ooit ontsnapte aan minutenlange chaos en waar Armstrong Ullrich geen blik gunde DMM

07 juli 2018

00u20 0 Tour De France Le Grand Départ. Straks in Noirmoutier-en-l'ïle. Het plaatsje in de Vendée is geen onbekende aan het begin van de Tour. Tom Steels won er in 1999 zijn eerste Tour-rit van dat jaar. Zes jaar later zou Lance Armstrong grote rivaal Jan Ullrich in de proloog degraderen.

We schrijven 5 juli 1999. Tom Steels wint de tweede rit in lijn van de Ronde van Franrkijk. Onze landgenoot neemt daarmee in Saint-Nazaire revanche voor zijn tweede plaats één dag eerder na de Est Jaan Kirsipuu. In een prangend spurtje haalt Steels het voor diezelfde Kirsipuu, Mario Cipollini en latere groene trui Erik Zabel. Het is Steels' eerste overwinning in een Tour waarin hij uiteindelijk nog twee keer zou zegevieren. Maar die eerste, die kwam er niet zonder slag of stoot.

Net na de start in Challans doet het peloton immers Noirmoutier-en-l'Île aan via de Passage du Gois. Een slamme landengte die bij vloed water vaak overstroomd wordt door de Atlantische Oceaan. Overstromen deed de Passage du Gois niet in 1999. Of toch niet met water. Wél met renners. Na nog geen twintig kilometer gaat het halve peloton tegen de vlakte. De Tour-ambities van favorieten als Alex Zülle liggen daar al aan diggelen.

US Postal overleeft samen met enkele sprintersploegen wel de slag. De teammaats van een wederoptredende Lance Armstrong geven het volle pond om de voorsprong van het eerste pelotonnejte uit te diepen. Steels en Mapei profiteren optimaal.

Ook vandaag mogen we na de start in Noirmoutier-en-l'Île een massasprint verwachten, al lijkt evenveel averij als in 1999 uitgesloten. De Passage du Gois is niet in het parcours opgenomen. Het peloton vertrekt deze keer via een brug over de Atlantische Oceaan naar het Franse vasteland.

2005: Armstrong gunt Ullrich geen blik

19 kilometer tegen de klok. Daarmee opende de Ronde van Frankrijk in 2005. Het zou het laatste duel worden tussen Lance Armstrong en grote rivaal Jan Ullrich. Een duel die er eigenlijk nooit eentje zou worden. En dat werd meteen duidelijk in de openingstijdrit van Fromentine naar Noirmoutier-en-l'Île, waar de twee grote tenoren als laatsten aan hun Tour begonnen.

De richttijd was neergezet door David Zabriskie. De ploegmaat van 'The Boss' bij Discovery Channel legde zijn 19 kilometer af in iets meer dan 20 minuten. Een flinke prestatie waar alle favorieten hun tanden op stuk bijten. Het is wachten op notoire tijdrijders Armstrong en Ullrich om hun kunnen te bewijzen op de biljartvlakke omloop. Het Tour-publiek kijkt vooral uit naar de prestatie van Ullrich. De Duitser zou één dag voor de openingstijdrit door een autoruit geknald zijn op training.

Zo hoog de verwachtingen, zo groot de desillusie. Armstrong - één minuut acht Ullrich gestart- gaat als een stoomstrein op zoek naar zijn Duitse concurrent. De Amerikaan op zoek naar zijn zevende Tourzege wil 'Der Jan' een eerste mentale tik verkopen en slaagt daar wonderwel in. Nog voor de laatste kilometers haalt Armstrong Ullrich bij. Op beelden voor de eeuwigheid gunt hij de Tourwinnaar van 1997 geen blik en stoomt hij zonder omkijken door naar de gele trui.

Enig probleem. Armstrong strandt bijt z'n tandenstuk op de tijd van Zabriskie. Zo gaat het geel niet naar een vrij nijdige Texaan. Al weet die op dat moment al dat de grootste concurrentie in de strijd om zijn zevende Tour-zege alvast niet van Jan Ullrich zal komen.