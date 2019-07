Exclusief voor abonnees Nog één kans voor Van Avermaet om z’n Tour (en seizoen) te redden Bart Audoore in Frankrijk

19 juli 2019

08u16

Bron: Eigen berichtgeving 1 Tour de France Nu wordt de druk wel heel erg groot: er rest Greg Van Avermaet (34) nog één kans in deze Tour. Volgende week woensdag naar Gap moét het gebeuren. Om zijn Tour én om zijn seizoen te redden.

Greg Van Avermaet kreeg aan de finish in Bagnères-de-Bigorre felicitaties van Dariusz Milek, de eigenaar van CCC, en zijn vriendin - altijd goed als je je kan tonen op de dag dat de grote baas op bezoek is. Veel meer zat er niet in voor de Oost-Vlaming. Van Avermaet had de rit van gisteren wel aangekruist, maar het had heel erg moeten meezitten om die opdracht tot een goed einde te brengen. “Ik hoopte op een kleinere groep en vooral minder klimmers”, zei hij. Tegen Simon Yates en consorten maakt hij in een bergrit geen kans - Yates is de winnaar van de Vuelta van vorig jaar.

