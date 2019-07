Nieuwe situatie voor Ineos: géén geel op tweede rustdag DMM

23 juli 2019

Een nieuwe situatie voor Team Ineos. Voor het eerst had hun kandidaat-winnaar het geel niet in handen bij de tweede rustdag. De voorbije jaren was dat enkel het geval in 2011 en 2014, maar toen deed niemand binnen de ploeg écht mee voor eindwinst. Dit jaar wel: aan Geraint Thomas om met 1:35 achterstand de geleden schade goed te maken in de derde week. Ook Egan Bernal maakt nog kans op de eindzege. Merk ook op dat de gele trui vanaf 2012 niet meer van schouders veranderde sinds de tweede rustdag. De gele trui na twee weken Tour was dus telkens de gele trui in Parijs. Een goed teken voor Julian Alaphilippe? De Fransen zullen het alvast graag horen. Onze zuiderburen dromen opnieuw van een eerste Tourwinst sinds Bernard Hinault in 1985.

2011

Tweede rustdag: Geel voor Thomas Voeckler - Fränk Schleck 2de op 1:49 - Rigoberto Uran (Sky) 11de op 7:55

Eindklassement: Geel voor Cadel Evans - Andy Schleck 2de op 1:34 - Rigoberto Uran (Sky) 23ste op 42:48

2012

Tweede rustdag: Geel voor Bradley Wiggins (Sky) - Chris Froome (Sky) 2de op 2:05 - Vincenzo Nibali 3de op 2:23

Eindklassement: Geel voor Bradley Wiggins (Sky) - Chris Froome (Sky) 2de op 3:21 - Vincenzo Nibali 3de op 6:19

2013

Tweede rustdag: Geel voor Chris Froome (Sky) - Bauke Mollema 2de op 4:14 - Alberto Contador 3de op 4:25

Eindklassement: Geel voor Chris Froome (Sky) - Quintana 2de op 4:20 - Joaquim Rodriguez 3de op 5:04

2014

Tweede rustdag: Geel voor Vincenzo Nibali - Alejandro Valverde 2de op 4:37 - Geraint Thomas (Sky) 18de op 20:18

Eindklassement: Geel voor Vincenzo Nibali - Jean-Christophe Péraud 2de op 7:37 - Mikel Nieve (Sky) 18de op 26:31

2015

Tweede rustdag: Geel voor Chris Froome (Sky) - Nairo Quintana 2de op 3:10 - Tejay Van Garderen 3de op 3:32

Eindklassement: Geel voor Chris Froome (Sky) - Nairo Quintana 2de op 1:12 - Alejandro Valverde 3de op 5:25

2016

Tweede rustdag: Geel voor Chris Froome (Sky) - Bauke Mollema 2de op 1:47 - Adam Yates 3de op 2:45

Eindklassement: Geel voor Chris Froome (Sky) - Romain Bardet 2de op 4:05 - Nairo Quintana 3de op 4:21

2017

Tweede rustdag: Geel voor Chris Froome (Sky) - Fabio Aru 2de op 0:18 - Romain Bardet 3de op 0:23

Eindklassement: Geel voor Chris Froome (Sky) - Rigoberto Uran 2de op 0:54 - Romain Bardet 3de op 2:20

2018

Tweede rustdag: Geel voor Geraint Thomas (Sky) - Chris Froome (Sky) 2de op 1:39 - Tom Dumoulin 3de op 1:50

Eindklassement: Geel voor Geraint Thomas (Sky) - Tom Dumoulin 2de op 1:51 - Chris Froome (Sky) 3de op 2:24

2019

Tweede rustdag: Geel voor Julian Alaphilippe - Geraint Thomas (Ineos) 2de op 1:35 - Steven Kruijswijk 3de op 1:47

Eindklassement: ???????????????