Nieuwe knieblessure krijgt Gilbert niet klein: "Vlaamse klassiekers haal ik dit jaar nog zeker. En in Tour wil ik in schoonheid afscheid nemen"

30 augustus 2020

18u33

Tour de France Net nu Philippe Gilbert na de maandenlange lockdown er weer stond, moet hij na een valpartij een kruis maken over zijn Ronde van Frankrijk. Een kleine breuk in de knieschijf is het eerste verdict. Naar analogie met zijn Tour in 2018, die hij ook moest verlaten na een gelijkaardige -zwaardere- knieblessure. Maar zoveel pech krijgt de krachtpatser in Gilbert niet klein. "Zo wil ik 2020 en mijn Tourverhaal niet beëindigd zien", zegt hij vandaag in een videogesprek met VTM Nieuws.

Om snel duidelijkheid te hebben, liet Gilbert gisteravond laat in het ziekenhuis van Nice nog een MRI maken. Het positieve nieuws: pees, ligamenten of spieren zijn niet geraakt, alleen een klein bot. “Waarschijnlijk gaat het om een zelfde blessure als twee jaar geleden, zij het van kleinere aard. Daarom ben ik optimistisch voor de toekomst.” Er is echter nog een grote maar. “Omdat er zich veel bloed ophoopte rond de fractuur, is het onmogelijk om nu al 100 procent zekerheid te hebben rond de ernst ervan. Pas donderdag volgt uitsluitsel en kan ik een definitief programma opmaken voor het najaar. Of, in het slechtste geval, naar volgend jaar toe.”

Always hard to leave my @Lotto_Soudal mates and @LeTour, but I’ll come back stronger! 💪🏼 📹 @facepeeters pic.twitter.com/Bkm6pjLLoU PHILIPPE GILBERT(@ PhilippeGilbert) link

Maar het mag duidelijk zijn dat het geloof in een snel herstel bij Gilbert groot is. “Ik denk dat zowel ik als de ploeg ons deel van de tegenslag nu al wel gehad heeft. Na regen komt zonneschijn, sowieso. Dat heb ik de ploegmaats en de staf ook benadrukt bij de start van de rit vandaag. Daar wou ik absoluut nog even bij zijn.”

Gestopt om druk op banden te verminderen

Gilbert vreest dat de Waalse klassiekers te vroeg komen, maar voor de Vlaamse wil hij er weer helemaal staan. “Ik ga alles geven tijdens de revalidatie en dan kom ik sowieso snel terug. Ik wil nog presteren dít jaar. Vandaag pak ik een dagje rust, morgen vlieg ik er weer in. Ook mijn Tourverhaal wil niet op deze wijze afsluiten. Twee jaar geleden die knie, vorig jaar ziekte. Ik wil nog minstens een keer Parijs halen en er mijn eigen verhaal van maken. Mijn Tour kan niet eindigen op pech.”

Of Gilbert kwaad is op de organisatie die hen in zulke gevaarlijke omstandigheden op pad stuurde? “Boos niet. Dit was overmacht. Ik wist ook als geen ander hoe gevaarlijk het was. Ik leef al tien jaar in Monaco, de wegen zijn daar hetzelfde als in Nice. De eerste dag regen na 2,5 maanden droogte, dan laten we zelfs de auto thuis. Na 30 kilometer ben ik zelfs gestopt om een kilogram minder op mijn banden te zetten. Maar toen zo voor mij vielen, kon ik die valpartij onmogelijk vermijden. Dit was gewoon pech hebben.”

